出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。4月11日（土）の放送では、この時期多くの人を悩ませる「花粉症対策」を特集した。【映像】長嶋一茂「花粉症は100万％治せる」持論展開も…共演者から大ブーイング「頑固じじいみたい」ホランから「花粉症はどうですか？」と振られた一茂は、「僕は花粉症ひどかったんですよ。20代の頃、野球をやっていた頃がひどくて。