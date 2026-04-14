合志市にある県立ひのくに高等支援学校で2021年、当時の男子生徒が同級生からいじめを受け不登校になった問題で、調査委員会が報告書をまとめ、14日、学校側に説明しました。 報告書では、当時の生徒がクラスのボス的な存在の同級生に交通費やスマートフォンの購入代金などを支払わされた事実5件を認定しています。この5件と、不登校との因果関係も認めました。 報告書を受け取ったひのくに高等支援学校の荒木博之