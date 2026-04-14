「中公読書俱楽部 本の森」（中央公論新社）の会員登録とサービス提供が4月13日（月）から開始された。 【画像】無料会員登録でヒグチユウコの描き下ろし壁紙プレゼント 2026年に創業140周年を迎えた中央公論新社が始める「中公読書俱楽部 本の森」は、読書の楽しみをさらに広げる、無料の会員制サービス。新刊のお知らせや、編集部からのとっておき情報、プレゼント、イベントへのご招待など、本と