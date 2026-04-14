「中公読書俱楽部 本の森」（中央公論新社）の会員登録とサービス提供が4月13日（月）から開始された。

【画像】無料会員登録でヒグチユウコの描き下ろし壁紙プレゼント

2026年に創業140周年を迎えた中央公論新社が始める「中公読書俱楽部 本の森」は、読書の楽しみをさらに広げる、無料の会員制サービス。新刊のお知らせや、編集部からのとっておき情報、プレゼント、イベントへのご招待など、本との出会いをきっかけに、日常をより豊かにするコンテンツが届けられる。

会員特典はプレゼント応募やデジタル壁紙ダウンロードなど様々。現在、会員登録をすると全員に、中央公論新社創業140周年にちなみ、ヒグチユウコが特別に描きおろした作品のデジタル壁紙がプレゼントされる。登録費・会費はいずれも無料となる。

◼️会員特典について【1】プレゼント応募サイン本、試写会や展覧会のチケットのほか、作品にちなんだオリジナルアイテムなど、さまざまなプレゼントをご用意。【2】デジタル壁紙ダウンロード会員限定のデジタル壁紙をプレゼント。随時新しい画像を追加予定。【3】各編集部からのメルマガ配信新刊情報をはじめ、著者インタビューや制作の裏話など、中央公論新社の各編集部が発行するメールマガジンを無料で読むことができる。【4】特別なイベントへのご招待著者が登壇するトークショーやサイン会、専門家によるセミナー、映画試写会などのイベントに、優先的にご案内。会員限定イベントも企画中。【5】便利なマイページ機能「ブックマーク」「著者フォロー」など、読書がもっと楽しくなる機能を搭載予定。会員情報の変更もマイページから行える。※現在開発中【6】本好きの交流機能「コメント送信」「感想登録」などの投稿機能のほか、会員同士がゆるやかに交流できる仕組みを準備中。※現在開発中

（文＝リアルサウンド ブック編集部）