西鉄は、小学生以下の子どもが実質50円で電車に乗れるサービスを拡大します。西鉄のサービス「こども実質50円電車」は、小学生以下の子どもが交通系ICカード、nimoca（ニモカ）の子ども用を利用することが条件です。乗車区間に関係なく、1回の乗車料金が実質50円になるサービスで、これまで夏休みや冬休み限定で実施していましたが、今後は土曜・日曜・祝日にも拡大します。乗車する時は通常の子ども料金