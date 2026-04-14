2025年12月、広島市西区のアルパークにオープンした「シン・マリホ水族館」の来館者が10万人を達成しました。■シン・マリホ水族館宇井 賢二郎 館長「おめでとうございます！」10万人目の来館者となったのは、広島市中区から来た親子です。セレモニーで、記念品が贈呈されました。■10万人目の来場者「急に本当に朝、突然『きょうは水族館に行く』って 本人（娘）が」■記者「何のお魚が好きですか？」「赤色