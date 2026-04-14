4Dimensions(4次元)――それは時間軸とも言い切れない、"新しい次元の何か"。三宅健がその「4Dimensions」を探し求めてヨーロッパを巡るアート旅番組「三宅健-4Dimensions-フランス編 特別編集版」が、4月14日(火)深夜にフジテレビで放送される。※オリジナル版はフジテレビTWOで4月24日(金)全4話一挙放送、5月には未公開映像編を放送予定！――今回『4Dimensions』として旅に出ると決まった時の気持ちは？「偶然の重なりに驚きま