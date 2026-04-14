アジアサッカー連盟(AFC)は14日、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグ(ACLE)を32チーム制に拡大することを検討していると発表した。すでに同連盟の競技委員会から提案が行われており、本格的な議論に入っているようだ。AFCによると、32チーム制への拡大が行われた場合、リーグステージは現行の東西12チームずつから16チームずつに変更。東西それぞれ1位から6位が「ラウンド16」への出場権を獲得する。現行では東西12チ