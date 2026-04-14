ファミリーマートは、4月7日から販売している「超も〜っちりパン」シリーズの新たなラインアップとして、「も〜っちり食感チョコメロンパン」(税込170円)、「も〜っちり食感チーズパン」(税込198円)を4月14日から全国の約1万6,400店で発売している。【「超も〜っちりパン」の画像はこちら】“も〜っちり食感”のチョコメロンパン&チーズパン◆も〜っちり食感チョコメロンパン【価格】158円(税込170円)“も〜っちり食感”のチョ