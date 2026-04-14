【通貨別まとめと見通し】南アランド円荒い値動きのなかで9.7円台へ一段高 先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ 前週から今週初にかけての南アランド円は、資源価格の高騰とリスクオンの地合いを受け、ボラティリティを伴いながらも大きく上昇した。 資源価格の上昇とランド買い： 金（ゴールド）やプラチナなどの主要産出資源の価格上昇が南アフリカ経済の支援材料となり、ランドへの資金流入が加