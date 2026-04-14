メッツのバッテリーが珍行動、目を丸くした大谷米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）の本拠地メッツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席では、思わず目を丸くして驚く珍事に巻き込まれた。メッツ地元局の放送席も「あわや大惨事です」と絶叫している。大谷は1死一塁で打席に立った。カウント2-2からマウンドの右腕キンブレルが投球モーションを起こすと、捕手のアルバレスが慌てた様子で立ち上が