メッツのバッテリーが珍行動、目を丸くした大谷

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）の本拠地メッツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席では、思わず目を丸くして驚く珍事に巻き込まれた。メッツ地元局の放送席も「あわや大惨事です」と絶叫している。

大谷は1死一塁で打席に立った。カウント2-2からマウンドの右腕キンブレルが投球モーションを起こすと、捕手のアルバレスが慌てた様子で立ち上がり、猛然と前へ。ピッチクロック違反を避けるためにタイムをかけたのに投手が気付いておらず、体を張って投球を阻止した。

驚いたのは打席の大谷も同じだ。いきなり目の前を横切った捕手に目を丸くして驚く様子が、中継カメラにも捉えられた。

メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」では、実況のゲーリー・コーエン氏が「アルバレスが駆けだした！」と絶叫。解説のロン・ダーリング氏も「Ohhh！」と声を上げた。

さらに実況が「ピッチクロック違反を避けるためでした。キンブレルは投球寸前でした。あわや大惨事です！」と続け、解説も「リトルリーグの距離になるところでしたね。こんなことは今まで見たことがありませんよ。アルバレスがタイムをかけるも、キンブレルは気づきませんでした」と続けた。

さらに実況は「あらゆる惨事が起きる可能性がありました。投げていればアルバレスが怪我していたかもしれませんし、あのように投球動作を途中で止めたら、投手が怪我をする可能性もあります」とその危険性を訴えていた。



（THE ANSWER編集部）