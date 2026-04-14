女優でモデルのKoki,（23）が14日、自身のインスタグラムを更新。母・工藤静香の誕生日を祝い、秘蔵ショットを公開した。この日56歳の誕生日を迎えた工藤を、Koki,は「Happy birthday to the best mum in the world」と祝福。工藤と自身、愛犬との3ショットや、工藤が愛犬とたわむれるオフショットを公開した。Koki,は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・