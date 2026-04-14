元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫からのユニークな贈り物を公開した。この日、38歳の誕生日を迎え、「38歳になりましたー！」と報告。「今年も夫が夜通し準備をしてくれたようで朝起きてリビングに行くと、華やかな飾り付け、そして38個のサバ缶とサンバの頭飾りが置いてありました」とつづった。「サバ缶の賞味期限を確認したら2029年まで美味しくいただけるようで、完