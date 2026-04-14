jig.jpは、ARグラス「SABERA スマート眼鏡」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」で、4月20日11時に先行販売を開始する。 「SABERA スマート眼鏡」は、眼鏡の自然な装着感を追求しながら、ディスプレイを搭載したARグラス。緑色で表示できるMicro LEDを1つ搭載し、「通知」「ナビゲーション」「原稿表示」「文字起こし」「リアルタイム翻訳」「AIアシスタント」などの機能が利用できる。