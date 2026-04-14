jig.jpは、ARグラス「SABERA スマート眼鏡」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」で、4月20日11時に先行販売を開始する。

「SABERA スマート眼鏡」は、眼鏡の自然な装着感を追求しながら、ディスプレイを搭載したARグラス。緑色で表示できるMicro LEDを1つ搭載し、「通知」「ナビゲーション」「原稿表示」「文字起こし」「リアルタイム翻訳」「AIアシスタント」などの機能が利用できる。

ディスプレイは、右目側に1つ、緑色で表示できる「Green Micro LED」が搭載されている。解像度は640×480で、リフレッシュレートは60Hz、視野角は30度となっている。また、AIアシスタントへの入力や文字起こしに利用するマイクを2つ、ARグラスを操作するタッチセンサーを1つ搭載している。

重さは37g。バッテリー容量は100mAhで、連続稼働時間は標準稼働で約8時間、常時稼働で約3時間。iPhoneやAndroidスマートフォンとの連携には、Bluetoothを利用する。

同製品は、jig.jpのソフトウェア開発力に加え、鯖江の老舗眼鏡メーカーであるボストンクラブのデザイン力と、CellidのAR光学技術を融合させたもの。

先行販売は、クラウドファンディングサイト「Makuake」で、20日11時から実施される。