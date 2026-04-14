アイドルグループ・FLAPSTARの来栖沙奈さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットで体重が減り、分かったメリットとデメリットを説明しました。【写真】来栖沙奈のダイエット前後の姿「デメリットで3回笑った」来栖さんは「-10kg以上ダイエットした私が痩せてわかったメリット」とつづり、2枚の写真を載せています。自身の現在と過去の比較ショットです。最新ショットでは全体的にほっそりしており、美脚が際立ってい