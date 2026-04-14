以前から廃止が告知されていたAndroid版の軽量メールアプリ「Outlook Lite」が、2026年5月25日に完全に提供終了となることが分かりました。MC1276508 - Complete retirement of the Outlook Lite app | Microsoft 365 Message Center Archivehttps://mc.merill.net/message/MC1276508Microsoft locks in final death date for Outlook Lite on Android - Neowinhttps://www.neowin.net/news/microsoft-locks-in-final-death-date-f