本拠地メッツ戦、連続試合出塁は「47」に米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツと戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回の打席で死球を受けると、思わず声をあげ苦悶の表情を見せた。その瞬間スタンドの光景に、米国の記者が驚きの声を上げている。初回先頭で迎えた大谷の打席。左腕ピーターソンの3球目は、変化球が左打席の方向へ大きく抜けた。弧を描いたボールは大谷の右肩付近を