欧州カンファレンスリーグ欧州サッカー、ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が試合中に見せた超絶テクニックに驚きが広がった。瞬時のダブルタッチで相手DF2人を翻弄。評価が上昇する25歳の守備的MFが披露した意外なスキルに熱い視線が注がれている。話題を呼んだのは9日（日本時間10日）のUEFAカンファレンスリーグ準々決勝・第1戦、ストラスブール戦でのワンプレーだ。ボールを奪った佐野は、左サイドからゴール前へ。ペ