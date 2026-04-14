バイク免許のお試し取得から体験できる2026年4月5日、静岡県函南町の指定自動車教習所「田方自動車学校」の入口に国内外のバイクメーカーのフラッグが春風になびきました。毎年恒例の「TDSバイク祭り」です。 【あ、こんな感じね…】免許なしでもOK！なバイク試乗会（写真で見る）免許取得を目指す教習生が緊張の中でハンドルを握る所内コースには、バイクショップから試乗車が提供されています。ホンダ、スズキ、カワサキの国