リリーフ右腕カスパリウスが負傷者リスト入り米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、27歳右腕のベン・カスパリウス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れ、カイル・ハート投手を昇格させると発表した。メッツ戦開始4時間ほど前の“悲報”に、日本のファンからも嘆きの声が上がっている。ドジャースは日本時間の14日午前7時過ぎ、公式Xで「右腕投手カイル・ハートを昇格させ、右肩の炎症のため右腕投手ベン