リリーフ右腕カスパリウスが負傷者リスト入り

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、27歳右腕のベン・カスパリウス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れ、カイル・ハート投手を昇格させると発表した。メッツ戦開始4時間ほど前の“悲報”に、日本のファンからも嘆きの声が上がっている。

ドジャースは日本時間の14日午前7時過ぎ、公式Xで「右腕投手カイル・ハートを昇格させ、右肩の炎症のため右腕投手ベン・カスパリウスを負傷者リスト入りさせた」と発表した。カスパリウスは12日（同13日）のレンジャーズ戦で6回に登板。1回2安打2失点という成績だった。今季は防御率9.64と苦しんでいるが、昨季は46試合に登板し7勝、13ホールドとブルペンを支えてきた投手だ。相次ぐ故障者に、Xには日本のファンからも嘆きの声が並んだ。

「去年苦しい時に投手陣を支えてくれたし、良い形で復帰できることを祈る！」

「軽症だといいけど…」

「え、カスP右肩の炎症でIL入り？」

「おだいじに…」

「えー」

「う〜ん キャスパー故障？」

「どうしてだよぉおおおぉぉぉぉ」

またハートは、トミー・ジョン手術を経て約2年ぶりに昇格する右腕。「カイルハートついに！楽しみにしてます」「カイル・ハート昇格は神」と新戦力に期待する声もあった。



（THE ANSWER編集部）