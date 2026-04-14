マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地12日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で最終日が行われ、ロリー・マキロイ（英国）が通算12アンダーで連覇を達成した。一方、このしかし、歴史的な快挙の裏で、中継を担当した米放送局「CBS」の失態がファンの怒りを買っている。英紙「デイリー・メール」は「オーガスタでのロリー・マキロイの最終ショットを撮り損ねたCBSのマスター