Image: Gadhouse ミントの色味が初代iMac。スマホひとつで音楽が聴ける時代ですが、レトロブームで懐かしのカセットプレイヤーやラジカセ、レコードプレイヤーが続々と新発売している昨今。今度は微笑みの国タイからポータブル・カセットプレイヤー「MIKO Cassette Player」が出ました。 この投稿をInstagramで見る Gadhouse Official(@gadhouse)がシェアした投稿有線も無