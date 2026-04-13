とちぎテレビ 日光市では「春の交通安全県民総ぐるみ運動」の一環で、子どもたちが観光客に向け交通安全を呼びかけました。 日光山輪王寺の三仏堂の前では、輪王寺附属日光幼稚園の園児と警察官らが観光客に啓発用のチラシを配りながら交通安全を呼びかけました。 チラシは、車のドライバーに歩行者が見えたらスピードを減速させるなどの注意を促す内容で、およそ３００枚が配られました。 また啓発活動