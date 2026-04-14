綾瀬はるか、モテすぎるがゆえに男子の間に驚きの“同盟” 中学の同級生が明かす「多分告白されたことがない」
俳優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。中学時代にモテすぎるがゆえに、男子の間に驚きの“同盟”があったことを同級生が明かした。
【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるか
番組では、中学時代の同級生が登場。綾瀬が学校のマドンナだったのかどうかを聞かれると、同級生は「めちゃくちゃモテていたけど、彼女は多分告白されたことがない」と明かした。
その理由について「男子の中で告白してはいけない同盟があって、ほとんどの男子が好きなので、告白して誰かの彼氏になるというのは『アイツ、何考えとん』という感じになるから」と明かした。
さらに「女子からもそういうのがあった」といい、仲の良かったその同級生は「私はスゴイ嫌われていた」と話した。綾瀬は「知らなかった」と語っていた。
【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるか
番組では、中学時代の同級生が登場。綾瀬が学校のマドンナだったのかどうかを聞かれると、同級生は「めちゃくちゃモテていたけど、彼女は多分告白されたことがない」と明かした。
その理由について「男子の中で告白してはいけない同盟があって、ほとんどの男子が好きなので、告白して誰かの彼氏になるというのは『アイツ、何考えとん』という感じになるから」と明かした。
さらに「女子からもそういうのがあった」といい、仲の良かったその同級生は「私はスゴイ嫌われていた」と話した。綾瀬は「知らなかった」と語っていた。