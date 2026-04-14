【専門家の目｜太田宏介】マインツMF佐野海舟がECLで決めた一撃に脚光ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝第1戦のストラスブール戦に先発出場し、ミドルシュートで先制点を挙げた。自らのボール奪取を起点にフィニッシュまで鮮やかに決めた一撃に、元日本代表DF太田宏介氏も感嘆している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「まさに、佐野海