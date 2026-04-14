バークシャー・ハサウェイの新CEOグレッグ・アベル氏が日本株に求める条件は、本業とのシナジー、投資サイズに見合う規模感、そして相対的な割安感の3つだ。前編記事はこちら→「バフェットの後継者」が東京海上に2874億円出資の狙い…バークシャーがこれから日本株に求める「3つの条件」この条件に加え、バフェット氏が商社を「バークシャーに似た多角経営体」と評した視座を重ね合わせると、次の投資先の輪郭が浮かび上がる。参