「整形で別人」が流行り？（1月期ドラマの多くをしっかりネタバレしていますので留意してお読みください）考察できるドラマがけっこう流行りである。とくにこの1月から3月ドラマでは「謎考察ドラマ」が目立っていた。もっとも目立って考察が盛んだったのは『リブート』（TBS日曜9時）だろう。最終話が終わったあとも考察が続いていた。無実の罪を着せられた主人公（鈴木亮平／ドラマ開始時は松山ケンイチ）が顔を変えて警察組織と