空気が読めない上に性格も悪い、そんな上司の下で働くのは最悪だ。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食）が“壊滅的にデリカシーのない上司 ”のエピソードを振り返った。ある日、店舗の営業中に従業員同士で激しい口論になる騒動があった。そして男性のところに「バイトのAさんとBさんが口論になって泣いてるんですけど……」と報告が来た。注意された後輩が逆上して「激しく汚い言葉で言い返し続け、Aさんが号泣」当初、