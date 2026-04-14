ウザすぎ！「右ストレートが炸裂してノックアウトだな」部下が号泣する修羅場をボクシングに例えて茶化した上司　滑りまくったのに気づかない無神経さに絶句

空気が読めない上に性格も悪い、そんな上司の下で働くのは最悪だ。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食）が“壊滅的にデリカシーのない上司 ”のエピソードを振り返った。

ある日、店舗の営業中に従業員同士で激しい口論になる騒動があった。そして男性のところに「バイトのAさんとBさんが口論になって泣いてるんですけど……」と報告が来た。

注意された後輩が逆上して「激しく汚い言葉で言い返し続け、Aさんが号泣」

当初、男性は「いつも先輩のAさんが後輩のBさんに注意してるから、Bさんが限界で泣いてる」と予想した。しかし、上司と一緒に現場へ向かうと、泣いていたのは先輩のAさんの方だった。

「従業員の話を聞くと、Aさんがいつものごとく注意していると Bさんが豹変、激しく汚い言葉で言い返し続け、Aさんが号泣しだしたらしい」

そのとき、上司が口を開いた。場を収める言葉かと思いきや、そこで出たのは信じがたい言葉だった。

「ケラケラと笑い、Aさんがフットワークを使って左ジャブをベシベシと当てて、Bさんが手も足も出ないと思い、さらにジャブを当てに行ったら、Bさんの渾身の右ストレートが炸裂してAさんノックアウトって感じだな」

女性従業員が号泣している目の前で、事態をボクシングの試合に例えて茶化したのだ。しかも、何一つ面白くない例えだ。

「この上司は全く人の気持ちがわからない」

「その場の人たちは皆ポカーンとして、この上司は何言ってるんだと思い、とりあえず、裏に行こうかと、みんな移動（しだした）」

すると上司は「自分がうまい事言ったのにみんなが無反応だったので、聞こえなかったのか、たとえが難しかったのかと判断したのか」、再び同じ話を蒸し返したのだ。

「また、ボクシングで例えるとな、左のジャブを……と話だし」

トラブルの本質を理解しようとせずに、部下の感情を完全に無視してまともに向き合わない。「この上司は全く人の気持ちがわからない、空気が読めない人だと思った」と男性が振り返るのも無理はない。この手の上司に期待するだけ、時間の無駄と言えそうだ。

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