本拠地バイエルン戦海外サッカー、ドイツ1部ザンクトパウリは現地時間11日、本拠地でバイエルン・ミュンヘンに0-5で敗れた。MF藤田譲瑠チマは先発出場。後半には相手ウインガーへの激しい守備から一触即発の事態となった。ボランチの一角で先発した藤田。後半7分、自陣左サイド深くでオリーセが仕掛けると、藤田は脚を掛けながら抱え込むようにしてファウルで止めた。これにオリーセが激怒。藤田を突き飛ばしスタジアムは騒然