本拠地バイエルン戦

海外サッカー、ドイツ1部ザンクトパウリは現地時間11日、本拠地でバイエルン・ミュンヘンに0-5で敗れた。MF藤田譲瑠チマは先発出場。後半には相手ウインガーへの激しい守備から一触即発の事態となった。

ボランチの一角で先発した藤田。後半7分、自陣左サイド深くでオリーセが仕掛けると、藤田は脚を掛けながら抱え込むようにしてファウルで止めた。これにオリーセが激怒。藤田を突き飛ばしスタジアムは騒然となった。しかし、藤田は動じず。すぐさま主審と副審らが歩み寄りより事態は収束し、両者にイエローカードが提示された。

ABEMAの中継で映ったワンシーン。ネット上の日本のファンからは「チマ、オリーセ怒らしてる笑」「オリーセ対藤田おもろかった」「バロンドール候補・オリーセにも臆することなく削りにいくジョエル」「普通に藤田譲瑠チマとオリーセがマッチアップしてるの熱い」などの声が上がった。

24歳の藤田は昨年6月にザンクトパウリに加入。主力としてリーグ戦28試合に出場。森保ジャパンでも、先月英国で行われた国際親善試合を含め、8試合に出場している。



（THE ANSWER編集部）