大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の開幕から1年を迎えた4月13日、人気が続く公式キャラクター「ミャクミャク」のグラビア写真集発売記念イベントが、大阪市内で行われた。写真集イベントに登場したミャクミャク〈2026年4月13日撮影 大阪市北区・ジュンク堂書店大阪本店〉万博終了後も人気が衰えることのないミャクミャク。この日は、多くの応募の中から抽選で選ばれたファン30人がリアル・ミャクミャク