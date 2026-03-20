《Expo Legacy》「ミャクミャク、可愛い！」大阪・関西万博 開幕1年“グラビア”お渡し会
《Expo Legacy》「ミャクミャク、可愛い！」大阪・関西万博 開幕1年“グラビア”お渡し会
大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の開幕から1年を迎えた4月13日、人気が続く公式キャラクター「ミャクミャク」のグラビア写真集発売記念イベントが、大阪市内で行われた。
万博終了後も人気が衰えることのないミャクミャク。
この日は、多くの応募の中から抽選で選ばれたファン30人がリアル・ミャクミャクと対面する写真集の“お渡し会”。サインを受け取るなど、限られた時間の中で交流を楽しんだ。
京都から訪れた女子大学生は見事当選。ミャクミャクとの対面に「1対1で会うのが初めて。全部が可愛くて癒されました」と笑顔。
大阪府茨木市の会社員の女性は、「万博には人一倍思い入れがありますし、ミャクミャクには元気をもらっています。サインと写真集は額に入れて飾ろうと思います」と話していた。
また、万博開幕前からミャクミャクに注目していたという高槻市の女性は、「今の人気はすごいので、もう遠い存在になった気がするが、やっと（抽選に）当たって、会えてすごくうれしい。写真集は宝にします」とコメント。
奈良から来たという女性も、「ミャクミャクは他にはない存在。すごくかわいくて、みんなに愛されている様子もうれしい。末永く活躍してほしい」と期待を寄せた。
同日、ミャクミャクはグリーティングに終始し、公式サイト上では初グラビアについて「とっても楽しかったよ！ これからもいろいろなことに挑戦していきたいな！」とコメント。
“お渡し会”はこのあと、名古屋と東京でも開催予定で、応募はすでに締め切られている。