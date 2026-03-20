大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の開幕から1年を迎えた4月13日、人気が続く公式キャラクター「ミャクミャク」のグラビア写真集発売記念イベントが、大阪市内で行われた。

写真集イベントに登場したミャクミャク 〈2026年4月13日撮影 大阪市北区・ジュンク堂書店大阪本店〉

万博終了後も人気が衰えることのないミャクミャク。

この日は、多くの応募の中から抽選で選ばれたファン30人がリアル・ミャクミャクと対面する写真集の“お渡し会”。サインを受け取るなど、限られた時間の中で交流を楽しんだ。

ミャクミャクから写真集とサインを受け取る当選者 〈2026年4月13日撮影 大阪市北区・ジュンク堂書店大阪本店〉

京都から訪れた女子大学生は見事当選。ミャクミャクとの対面に「1対1で会うのが初めて。全部が可愛くて癒されました」と笑顔。



大阪府茨木市の会社員の女性は、「万博には人一倍思い入れがありますし、ミャクミャクには元気をもらっています。サインと写真集は額に入れて飾ろうと思います」と話していた。

写真集イベントに登場したミャクミャク。ファンも大喜び！「たまたま抽選の日が誕生日だったので、本当に最高の誕生日プレゼントになりました！」〈2026年4月13日撮影 大阪市北区・ジュンク堂書店大阪本店〉

ミャクミャクとの記念撮影に笑顔。「万博閉幕の日に、ずっと『万博に行きたい』と言っていた父が病で亡くなった。万博は感慨深いイベントで、人一倍思い出がある。ミャクミャクには元気をもらっている」

また、万博開幕前からミャクミャクに注目していたという高槻市の女性は、「今の人気はすごいので、もう遠い存在になった気がするが、やっと（抽選に）当たって、会えてすごくうれしい。写真集は宝にします」とコメント。



奈良から来たという女性も、「ミャクミャクは他にはない存在。すごくかわいくて、みんなに愛されている様子もうれしい。末永く活躍してほしい」と期待を寄せた。

はりきってグリーティング対応を行うミャクミャク 2026年4月13日、大阪市内で（写真：ラジオ関西）

サイン色紙にハンコを押すミャクミャク 2026年4月13日、大阪市内で（写真：ラジオ関西）

同日、ミャクミャクはグリーティングに終始し、公式サイト上では初グラビアについて「とっても楽しかったよ！ これからもいろいろなことに挑戦していきたいな！」とコメント。



“お渡し会”はこのあと、名古屋と東京でも開催予定で、応募はすでに締め切られている。

大阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集「I myaku you.」と、ミャクミャクのサイン。手前は、購入者特典の特製フォトカード（1部につきランダムに1枚封入） 2026年4月13日、大阪市内で（写真：ラジオ関西）