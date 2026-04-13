俳優北村匠海（28）が主演を務める新月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜午後9時）が13日、初回の放送を迎えた。同作は、福井県の高校生たちが「宇宙日本食」として作り上げたサバの缶詰がJAXAに認証され、国際宇宙ステーションで宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を描いた書籍「さばの缶づめ、宇宙へいく」を原案に、奇跡のような実話をもとに、オリジナルストーリーで描く。北村は初の教員役。「教師役は自分