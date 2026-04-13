【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が13日、自身のInstagramを更新。高校に入学したことを報告し、反響が寄せられている。【写真】33歳人気ギャル芸人「早々に先生に注意された」高校入学式ショット◆信子、高校入学を報告信子は「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と報告。「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたん