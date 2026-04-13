ぱーてぃーちゃん・信子、高校入学報告＆「早々に先生に注意された」入学式ショット公開「忙しいのにすごい」「何事にも全力で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が13日、自身のInstagramを更新。高校に入学したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】33歳人気ギャル芸人「早々に先生に注意された」高校入学式ショット
信子は「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と報告。「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と明かした。
続けて「中卒でも何不自由なく過ごしてきたけど、大人になって学びたいと思った自分の気持ち大事にしたくてさー それと、大人になった今、学ぶことに向き合うのってきっと若かった自分とまた入ってきかたが違うんじゃないかなと思って」と心境をつづり、「あと、もっと勉強しとけば良かったなーとか、今なら大学行くなーって言う大人の声をちょくちょく聞いたりしてたのね。きっと色んな事情もあると思うんだけど、人生において夢でも何でも、学び直したいとか、これをやりたいと思った大人の皆に、今からでも『遅いってことは無いんだよ』って、『動くことを恐れないで』って伝えたくて。公表しよっかなって思ったんだ」と経緯を明かした。
「久しぶりに挑戦してる自分がちょっと誇らしいし、入学式で出会ったみんながキラキラしてて、とっても晴れやかな気分だった 入学式で浮きまくってるうちの動画も撮ったからいつかYouTubeとかで出そうと思うww」「あと同級生の皆と先生とも写真撮りまくってはしゃぎまくったww」と入学式の様子を振り返り、「改めて、末裔人妻ギャルJK芸人のうちをよろちちおねしま 入学式で早々に先生に注意された写真も載せとくね」と、「入学式」の看板前でポーズを決める自身のソロショットを投稿した。
この投稿に、ファンからは「新たなことに挑戦していてすごすきる」「忙しいのにすごい」「何事にも全力で尊敬」「仕事に学業に大変だと思いますが、卒業まで頑張って下さい」「入学おめでとう！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳人気ギャル芸人「早々に先生に注意された」高校入学式ショット
◆信子、高校入学を報告
信子は「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と報告。「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました！！」と明かした。
「久しぶりに挑戦してる自分がちょっと誇らしいし、入学式で出会ったみんながキラキラしてて、とっても晴れやかな気分だった 入学式で浮きまくってるうちの動画も撮ったからいつかYouTubeとかで出そうと思うww」「あと同級生の皆と先生とも写真撮りまくってはしゃぎまくったww」と入学式の様子を振り返り、「改めて、末裔人妻ギャルJK芸人のうちをよろちちおねしま 入学式で早々に先生に注意された写真も載せとくね」と、「入学式」の看板前でポーズを決める自身のソロショットを投稿した。
◆信子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新たなことに挑戦していてすごすきる」「忙しいのにすごい」「何事にも全力で尊敬」「仕事に学業に大変だと思いますが、卒業まで頑張って下さい」「入学おめでとう！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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