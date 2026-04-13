復活を遂げたロータリーの現在地とは？多くのメーカーが電動化へと舵を切る流れの中で、マツダは単に時代に追随するのではなく、自社らしさを保ちながら新しい価値を模索しています。その姿勢がよく表れているのが、近年登場したロータリーエンジン技術の新たな活用方法です。【画像】超カッコいい！ これがマツダの新たな「2ドアスポーツカー」!?の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）ロータリーエンジンはマツダにとって特