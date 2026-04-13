【モデルプレス＝2026/04/13】YouTuberのきりたんぽが4月12日、自身のInstagramを更新。ギャル風の姿を公開し、注目を集めている。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「雰囲気が全然違う」美脚輝くショーパンギャル姿◆きりたんぽ、ギャルコーデで雰囲気ガラリきりたんぽは「ラフォーレでやってる ロムアンド商事のイベント」とつづり、写真を複数枚投稿。「ドレスコードがアイドル、女優、ギャルで 私はギャルだったお」と記し