アメリカ軍による「封鎖」が開始されると発表アメリカ中央軍は日本時間の2026年4月13日、イランに対する封鎖（blockade）を実施すると発表しました。【画像】アメリカ軍の対イラン攻撃「壮絶なる怒り作戦」の様子を写真で見る中央軍の発表によると、これはイランの海上交通を遮断することを目的とした措置で、アラビア湾およびオマーン湾を含むすべてのイランの港湾および沿岸部への船舶の出入りを防止するとのことです。封鎖