こどもの登下校などでいざという場合、緊急避難の目印となるこども110番の家ののぼり旗が山口市教育委員会に贈られました。のぼり旗を寄贈したのは、山口法人会の山下鉄太郎会長です。山口市教育委員会の藤本孝治教育長にこども110番の家ののぼり旗200枚の目録を手渡しました。市内の中小企業およそ850社でつくる山口法人会は将来を担うこどもを守ろうと2007年から毎年のぼり旗を贈っています。山口市ではおよそ30年前から民家や事