ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）への指揮官の?強い当たり?に韓国メディアが恨み節だ。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は１３日、「質問が終わる前に『間違った判断』ロバーツ断言…キム・ヘソンのＡＢＳでの一度の失敗で」との記事を配信した。記事は「キム・ヘソンだけに厳しい」と書き出すと、１２日（日本時間１３日）の本拠地レンジャーズ戦での背番号６のプレーに言及。「９番・遊撃」で先発出場したキム・ヘ