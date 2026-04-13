村上市の三面川で、サケの漁獲量が大幅に減少しています。地元の小学生らが川に戻ってくることを願ってサケの稚魚を放流しました。 「元気に育って帰ってきてね～」 村上市の三面川には、市内の小学生約190人が集まりサケの稚魚500匹とサクラマスの稚魚2万匹を放流しました。サケの稚魚は4年ほどで海から三面川に戻ってくる予定です。 ■小学生 「楽しかった。もっといっぱい帰ってきてほしい。」 ■小学