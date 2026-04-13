これからの気象情報です。 14日(火)も、日中は汗ばむくらいのところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲に霜注意報、また山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月14日(火)の天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも日中は過ごしやすい体感になりそうです。 ・中越地方