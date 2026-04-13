14日の日中は汗ばむくらいのところも、週後半の天気は？【これからの天気(4月13日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
14日(火)も、日中は汗ばむくらいのところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲に霜注意報、また山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月14日(火)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも日中は過ごしやすい体感になりそうです。
・中越地方
おおむね晴れて、朝は霜が降りる冷え込みのところがあるでしょう。
一方、昼間の気温は沿岸部で16℃前後、山沿いで23℃前後まで上がる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
14日(火)も青空が広がるでしょう。
空気の乾燥が続くため、火の取り扱いには注意が必要です。
最高気温は22℃前後の予想で、今日と同じくらいでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
安定した空模様になるでしょう。
日中は山沿いほど気温が上がる見込みで、阿賀町では県内で今シーズン初めての夏日になる可能性があります。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかな晴天が続く見込みです。
朝は厚手の上着が必要ですが、昼間の気温は20℃前後まで上がるところが多いでしょう。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域とも最大1mの予想です。
◆週間予報
15日(水)はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。
16日(木)も雲が多く、午前中はにわか雨の可能性があります。
17日(金)は晴れ間が出て、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
14日(火)も朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。
14日(火)も、日中は汗ばむくらいのところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲に霜注意報、また山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月14日(火)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも日中は過ごしやすい体感になりそうです。
・中越地方
おおむね晴れて、朝は霜が降りる冷え込みのところがあるでしょう。
一方、昼間の気温は沿岸部で16℃前後、山沿いで23℃前後まで上がる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
14日(火)も青空が広がるでしょう。
空気の乾燥が続くため、火の取り扱いには注意が必要です。
最高気温は22℃前後の予想で、今日と同じくらいでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
安定した空模様になるでしょう。
日中は山沿いほど気温が上がる見込みで、阿賀町では県内で今シーズン初めての夏日になる可能性があります。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかな晴天が続く見込みです。
朝は厚手の上着が必要ですが、昼間の気温は20℃前後まで上がるところが多いでしょう。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域とも最大1mの予想です。
◆週間予報
15日(水)はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。
16日(木)も雲が多く、午前中はにわか雨の可能性があります。
17日(金)は晴れ間が出て、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
14日(火)も朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。