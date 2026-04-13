これからの気象情報です。

14日(火)も、日中は汗ばむくらいのところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、広い範囲に霜注意報、また山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月14日(火)の天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも日中は過ごしやすい体感になりそうです。



・中越地方

おおむね晴れて、朝は霜が降りる冷え込みのところがあるでしょう。

一方、昼間の気温は沿岸部で16℃前後、山沿いで23℃前後まで上がる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

14日(火)も青空が広がるでしょう。

空気の乾燥が続くため、火の取り扱いには注意が必要です。

最高気温は22℃前後の予想で、今日と同じくらいでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

安定した空模様になるでしょう。

日中は山沿いほど気温が上がる見込みで、阿賀町では県内で今シーズン初めての夏日になる可能性があります。



・下越：村上市から聖籠町

穏やかな晴天が続く見込みです。

朝は厚手の上着が必要ですが、昼間の気温は20℃前後まで上がるところが多いでしょう。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、各海域とも最大1mの予想です。



◆週間予報

15日(水)はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。

16日(木)も雲が多く、午前中はにわか雨の可能性があります。

17日(金)は晴れ間が出て、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。



14日(火)も朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。