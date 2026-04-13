新潟市で、小学生がモモの授粉作業を体験しました。 新潟市南区にある果樹園を訪れたのは、茨曽根小学校の3年生13人です。地元の名産である『モモ』について知ってもらおうと、毎年 生産者らが出前授業で授粉作業などを指導しています。 ■児童 「優しくぽんぽんぽんぽんって。」 ■児童 「おいしいモモがなるようにって。」 ■児童 「(モモが)いっぱいできたらいいなと思う。」 ■生産者 青山淳彦さん