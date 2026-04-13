バスケットボール・B3新潟アルビレックスBBは12日、今シーズンのホーム最終戦に臨みました。プレーオフへ弾みをつけるホーム最終節連勝です。 今シーズンのホーム最終戦とあって、2900人を超えるブースターが詰めかけたアオーレ長岡。来シーズンから新たなリーグが始まるなか掲げた目標は『優勝で有終の美』です。すでに進出を決めているプレӦ