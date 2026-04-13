豊かな「パワー・リザーブ」を体現シリーズ1でロングホイールベースの、ジャガーXJへ乗り換える。デザイン的な特徴はEタイプと通じるが、より豪華で安楽。1972年の発売当時、XJ12は世界で唯一、V12エンジンを搭載した量産サルーンだった。【画像】好印象の中心に巧みなデザイン次世代ジャガー「X900」EタイプとサルーンのXJ12も全108枚フロントガラスは比較的近い位置にあり、大径なステアリングホイールが胸の前へ伸び、包